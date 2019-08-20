Ürgüp'te dolu etkili oldu
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NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi, bir otomobilin camı kırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:10 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'in Ürgüp
ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi, bir otomobilin camı kırıldı.
İlçe merkezinde saat 15.30 sıralarında dolu etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu ile yeşil alanlar beyaza büründü. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ilçe merkezinde bir otomobilin arka camı kırıldı. Yağışı sonrası bazı evleri su basarken, tarım arazileri de zarar gördü.
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