Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te dolu etkili oldu
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Ürgüp'te dolu etkili oldu

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi, bir otomobilin camı kırıldı.

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NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi, bir otomobilin camı kırıldı.
İlçe merkezinde saat 15.30 sıralarında dolu etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu ile yeşil alanlar beyaza büründü. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ilçe merkezinde bir otomobilin arka camı kırıldı. Yağışı sonrası bazı evleri su basarken, tarım arazileri de zarar gördü.


Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:10 Kaynak: DHA
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