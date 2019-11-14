Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te evlilik teklifi için ahşap turistik yolu yaktı
Son Dakika Güncel Ürgüp'te evlilik teklifi için ahşap turistik yolu yaktı - Son Dakika

Ürgüp'te evlilik teklifi için ahşap turistik yolu yaktı

6 saat önce

NEVŞEHİR'de, evlenme teklifi öncesi yakılan mum ve volkanlar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Üç Güzeller bölgesinin yürüyüş yolunun yanmasına neden oldu.

Ürgüp'te evlilik teklifi için ahşap turistik yolu yaktı, System.String[]

NEVŞEHİR'de, evlenme teklifi öncesi yakılan mum ve volkanlar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Üç Güzeller bölgesinin yürüyüş yolunun yanmasına neden oldu.

Olay, dün saat 22.30'da Ürgüp ilçesine bağlı Üç Güzeller mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi evlilik teklifi yapmak için kız arkadaşıyla ahşap yürüyüş yolundan tepeye çıktı. Bu sırada çiftin arkadaşları da yürüyüş yolu üzerinde hazırladıkları mum ve  volkanları yaktı. Fakat mum ve volkanlar nedeniyle yürüyüş yolunun tahtaları bir süre sonra yanmaya başladı. Yangını gören çift ve arkadaşları olay yerinden kaçarken, yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, Jandarma yürüyüş yolunun yanmasına sebep olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


İtfaiye, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında kedilerinin öldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi
Ünlü şarkıcı Sevda Demirel'in erkek yeğeni eşcinsel evlilik yaptı Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:50:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te evlilik teklifi için ahşap turistik yolu yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]