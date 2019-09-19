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Ürgüp'te Gaziler günü kutlandı

1 saat önce

Ürgüp Hükümet Konağı önündeki törene Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Cumhuriyet Savcısı Ali Çelikoğlu gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Ürgüp Hükümet Konağı önündeki törene Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Cumhuriyet Savcısı Ali Çelikoğlu gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı tarafından anı defterinin imzalandığı programda Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla program sona erdi.


"Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Gaziler günü mesaj yayımladı"


Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk Gaziler günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında şunları kaydetti;


"Üzerinde huzur ve güvenle yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bizlere miras kalmıştır. Bu asil gerçeği hakkıyla bilen aziz Türk milleti, yurdunu canından yüce sayarak şehitlik makamı ve gazilik mertebesine ulaşan öz evladı askerine sevgi, saygı ve şükran duygularıyla bağlanmıştır. Gazilerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanları, onların şerefli isimlerini, milletimizin hafızasına kazımıştır. Vatanın bütünlüğü, milletin selameti, varlık ve birlik mücadelemizde kahraman gazilerimizden aldığımız ilhamla, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız bütün tehditleri bertaraf edeceğimize yürekten inanıyorum.


Bu vesileyle, vatanı için canını ortaya koymaktan çekinmeyen tüm Şehitlerimizi saygıyla, Gazilerimizi şükranla anıyor, ebediyete intikal eden Gazilerimize rahmet, aramızda bulunanlara ise sağlık ve mutluluk diliyor, tüm Gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." - NEVŞEHİR

19 Eylül Gaziler Günü, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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