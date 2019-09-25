Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" kampanyası başlatıldı
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Ürgüp'te "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" kampanyası başlatıldı

23 dakika önce

Ürgüp Belediyesi tarafından bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla "Haydi çocuklar bisikletle okula" kampanyası düzenlendi.

Ürgüp'te

Ürgüp Belediyesi tarafından bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla "Haydi çocuklar bisikletle okula" kampanyası düzenlendi.


Sağlıklı Kentler Birliği üyesi Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda öğrencilere bisiklet kaskı dağıtıldı.


Sağlıklı Kentler Birliği'nin "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" kampanyası kapsamında düzenlenen programda Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, çocuklarla birlikte okula bisikletle geldiler.


Ayhan Ertürk ilkokulunda düzenlenen programda konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Üyesi olduğumuz sağlıklı kentler birliğinin 2017 yılından bu yana, bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" kampanyasına Ürgüp Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz. Sağlığa giden en güzel yol bisiklettir." dedi. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediyesi, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:21 Kaynak: İHA
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