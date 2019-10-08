Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ürgüp'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

49 dakika önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Ürgüp'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı ile aranan H.K.T. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
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