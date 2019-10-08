Ürgüp'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
49 dakika önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı ile aranan H.K.T. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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