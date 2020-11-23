Ürgüp'te husumetlisinin evinin giriş kapısına el bombasıyla tuzak kuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ürgüp'te husumetlisinin evinin giriş kapısına el bombasıyla tuzak kuran zanlı tutuklandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde husumetlisinin evinin giriş kapısına el bombasıyla tuzak kuran şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde husumetlisinin evinin giriş kapısına el bombasıyla tuzak kuran şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan E.Y, aralarında husumet bulunan B.Ç'nin evinin bahçesinden koşarak uzaklaştığını gördü. Bahçeyi kontrol eden E.Y, evin giriş kapısına el bombasıyla tuzak kurulduğunu fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, el bombasını etkisiz hale getirdi. B.Ç, polisin teknik takibi sonucu Nevşehir'deki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. B.Ç'nin, eşi H.Ç. ile boşanma aşamasında olduğu, H.Ç'nin bomba düzeneği kurulan evin sahibi olan üvey babası E.Y. ile yaşadığı öğrenildi.

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