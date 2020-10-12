Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

12.10.2020 18:30

Son dakika gündem haberi... Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp'te aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrasında her iki tarafta birbirinden şikayetçi olurken, birkaç saat sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önünde tekrar karşılaşan iki grup tartışmaya başladı. Çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, Ömer Kılınç olay yerinde birdenbire yere yığıldı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ömer Kılınç'a müdahale eden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, 3 kişi gözaltına alındı. Ürgüp Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Kılınç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nevşehir'den gelen takviye polis ekipleri de Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer Kılınç, Nevşehir, kavga, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Nevşehir'de iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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