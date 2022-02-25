Ürgüp'te "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Periferik Vasküler Girişimler Derneği tarafından "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim, ilçedeki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, katılımcılara başarı diledi.

Yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitimde, uzaktan bağlantı yöntemi ile bazı ameliyatlar izletildi.