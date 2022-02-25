Ürgüp'te "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi - Son Dakika
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Ürgüp'te "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi

25.02.2022 17:57
Ürgüp'te "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Periferik Vasküler Girişimler Derneği tarafından "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Periferik Vasküler Girişimler Derneği tarafından "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim, ilçedeki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, katılımcılara başarı diledi.

Yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitimde, uzaktan bağlantı yöntemi ile bazı ameliyatlar izletildi.

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Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürgüp'te 'ileri inme ve periferik müdahale kursu' düzenlendi - Son Dakika


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