Ürgüp'te kaçak tütün satışı yapılan iş yerlerine operasyon - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaçak tütün satışı yapılan iki iş yerinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubsi ekipleri, ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerin satışının yapıldığı ihbarı üzerine iki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerindeki aramada, yaklaşık 236 kilogram nargile tütünü, 34 kilogram tütün, 868 paket dolu makaron, 20 elektronik nargile, 25 tabanca fişeği, 4 kutu sigara kağıdı, 5 adet mükerrer kullanım olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü, 3 kutu sigara filtresi ve 12 nargile kömürü ele geçirildi.

İş yeri sahipleri M.T.A, R.A. ve M.Y. hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.