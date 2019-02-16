Ürgüp'te Kaçak Yapı Böyle Yıkıldı
49 dakika önce
Ürgüp'te kaçak yapı böyle yıkıldıNEVŞEHİR - Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.
Ürgüp
'te kaçak yapı böyle yıkıldı
NEVŞEHİR - Ürgüp Belediyesi
tarafından Ürgüp- Avanos
yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı. Nevşehir Valiliği
tarafından bu sabah kaçak yapılan yıkılacağı kararının alınmasından sonra Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapımının yıkımına başlandı. Yıkımın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:41 Kaynak: İHA
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