Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te Kaçak Yapı Böyle Yıkıldı

Ürgüp'te Kaçak Yapı Böyle Yıkıldı

49 dakika önce

Ürgüp'te kaçak yapı böyle yıkıldıNEVŞEHİR - Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.

Ürgüp'te Kaçak Yapı Böyle Yıkıldı, System.String[]
Ürgüp'te kaçak yapı böyle yıkıldı

NEVŞEHİR - Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp- Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.
Nevşehir Valiliği tarafından bu sabah kaçak yapılan yıkılacağı kararının alınmasından sonra Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapımının yıkımına başlandı. Yıkımın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

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