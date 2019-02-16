Ürgüp'te Kaçak Yapı Yıkıldı

Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.

Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.



Nevşehir Valiliği tarafından bu sabah kaçak yapılan yıkılacağı kararının alınmasından sonra Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapımının yıkımına başlandı. Yıkımın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. - NEVŞEHİR

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