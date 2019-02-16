Ürgüp'te Kaçak Yapı Yıkıldı
9 dakika önce
Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.
Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.
Nevşehir Valiliği tarafından bu sabah kaçak yapılan yıkılacağı kararının alınmasından sonra Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapımının yıkımına başlandı. Yıkımın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:11 Kaynak: İHA
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