Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te Kaçak Yapı Yıkıldı

Ürgüp'te Kaçak Yapı Yıkıldı

9 dakika önce

Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.

Ürgüp'te Kaçak Yapı Yıkıldı, System.String[]
Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapının yıkımına başlandı.

Nevşehir Valiliği tarafından bu sabah kaçak yapılan yıkılacağı kararının alınmasından sonra Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp-Avanos yolu arasında bulunan kaçak yapımının yıkımına başlandı. Yıkımın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

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