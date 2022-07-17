Ürgüp'te kaderine terk edilen tarihi konaklar turizme kazandırıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde afet bölgesi ilan edilerek boşaltılan Kayakapı Mahallesi'nde aslına uygun restore edilen tarihi konaklarda geçmişin izleri yaşatılıyor.

İlçede 1960'lı yıllarda doğal afetler nedeniyle boşaltılmaya başlanan ve 1981'de tamamen kaderine terk edilen Kayakapı Mahallesi, 2011'de başlatılan restorasyonla yeniden hayat buldu.

Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma projesi ile 27 bin metrekare alandaki onlarca tarihi eser restore edilerek turizme kazandırıldı.

Türk ve Rumların yıllarca birlikte yaşadığı onlarca tarihi konağın yanı sıra kayadan oyma evler ile 10'uncu yüzyıla ait kilise ve Osmanlı döneminde yapılan caminin yer aldığı Kayakapı Mahallesi, restorasyonun ardından turistlerin ilgi gösterdiği konaklama alanına dönüştü.

Butik otel konseptinde hizmete sunulan Kayakapı'daki konaklara, "İsmail Ağa", "Arabacı Köylü Mehmet", "Kunduracı Fehmi", "Muhacir Osman" adları verilerek, bu konaklarda geçmişte hayat sürenlerin isimleri de yaşatılıyor.

Projenin yürütücüsü ve tesisin işletmecisi Yakup Dinler, AA muhabirine, memleketi Ürgüp'ün geleceği adına önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu aile olarak yaşadıklarını söyledi.

2011 yılından beri 40'a yakın parseldeki tarihi konağın restorasyonunu tamamladıklarını, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistlere üst düzey hizmet sunabilmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Dinler, harabeye döndüğü için şöminesi ve taşları çalınan konakların meşakkatli çalışmalar sonunda bölge turizmine kazandırıldığını ifade etti.

"Bu sürecin ardından asıl sahibi olan Ürgüp halkına geri dönecek"

Dinler, mahalledeki çalışmaların ilçenin geleceği adına önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2011'de buranın restorasyonuna başladık. Burayı aldığımızda harabeydi ve zor bir süreç bizi bekliyordu. Bizden önce de birçok firmanın burayı 49 yıllığına kiralama düşüncesi olmuş ama yerinde inceledikten sonra vazgeçmiş. Biz vazgeçmedik, Ürgüplü olmamız sebebiyle bu işe yüreğimizi koyduk. Restorasyon, yeni yapıdan çok daha zor. Burası UNESCO tarafından tescilli bir bölge. İlk 6 odamızı açtık, bugün 40 odamız var. Kayakapı çok büyük bir mahalle, 200 küsur evden oluşuyor. Aklımızda başka projeler de var. 2022'de yabancı turist olarak çok iyi gidiyoruz. Bu durum böyle devam ettikçe yatırımlar da devam edecek. Eskiyi de yaşatmaya çalışıyoruz. Bütün konaklama birimlerimize, tapudan tek tek araştırarak orada kim yaşamışsa onların isimlerini verdik."

Tesisin istihdamdan tanıtıma kadar ilçeye katkı sunduğuna değinen Dinler, "Tripadvisor tarafından 2019 yılında dünyanın en iyi 9'uncu oteli seçilmiştik. Bu yıl dünyanın en iyi 6'ncı oteli ve ayrıca 'dünyanın en sıra dışı oteli' seçildik. Bu, Ürgüp ve Kapadokya adına çok güzel." dedi.

Turistler tarihi konaklara hayran kalıyor

Tesisteki konaklarda kalan turistlerden Murat Bereket de iş gereği birçok ülkeye seyahat ettiğini ancak bu tarz bir tesisle hiç karşılamadığını belirterek, "Avrupa'da birçok otelde kaldım ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir otel görmedim. Buraya gelen sürekli gelmek ister. Ailemle geldim hem lüks hem de konfor sunuluyor. Konsept gereği isim verilen odalar da ayrı bir özellik katıyor." ifadelerini kullandı.

Hindistanlı turist Hitanshi Agrawal da tarihi yapıların farklı bir atmosfer oluşturduğunu, geçmişte insanların yaşam sürdüğü alanda tatil yapıyor olmanın etkileyici olduğunu söyledi.