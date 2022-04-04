Ürgüp'te Kızılay gönüllüleri eşekle kitap dağıttı - Son Dakika
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Ürgüp'te Kızılay gönüllüleri eşekle kitap dağıttı

04.04.2022 09:48
Ürgüp'te Kızılay gönüllüleri eşekle kitap dağıttı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, "Eşekli Kütüphaneci"yi anmak amacıyla eşekle kitap dağıttı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, "Eşekli Kütüphaneci"yi anmak amacıyla eşekle kitap dağıttı.

Türk Kızılay Nevşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç Kızılay gönüllüleri, Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçede 1940'lı yıllarda eşekle köy köy gezerek insanların kitap okuması için çabalayan Mustafa Güzelgöz'ü andı.

Güzelgöz'ün ilçedeki kabrinde dua eden gönüllüler, daha sonra ilçe merkezinde caddelerde dolaşarak, eşeğin sırtına yüklenen heybedeki kitapları çocuk ve vatandaşlara dağıttı.

Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Güzelgöz'ün yaptığı fedakarlığı anlatabilme amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kitap okumanın öneminin daha iyi kavranması gerektiğini vurgulayan Civelek, "Günümüzde teknolojik imkanlar sayesinde bilgiye ulaşmak çok kolay. Ancak bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek de büyük sorunlar teşkil ediyor. Kütüphaneler, doğru ve teyit edilmiş bilgilerle donatılı halde. Bu sebeple kütüphaneleri ziyaret edelim ve buradaki hazineden istifade edelim. Kitap okumanın yaşı yoktur. Her yaştan insanlar kütüphanelerden istifade edebilir." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürgüp'te Kızılay gönüllüleri eşekle kitap dağıttı - Son Dakika


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