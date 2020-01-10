Ürgüp'te KOSGEB girişimcilik eğitimi sertifikaları verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp'te KOSGEB girişimcilik eğitimi sertifikaları verildi - Son Dakika

Ürgüp'te KOSGEB girişimcilik eğitimi sertifikaları verildi

23 dakika önce

Ürgüp Belediyesinin Girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere katılım sertifikaları verildi.

Ürgüp'te KOSGEB girişimcilik eğitimi sertifikaları verildi, System.String[]

Ürgüp Belediyesinin Girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere katılım sertifikaları verildi.


Ürgüp KOP Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi programlarına katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.


KOSGEB Girişimcilik eğitimine katılan girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlendi.


Ürgüp KOP Sabun atölyesini gezen ve Kursiyerlerin sertifikalarını veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Eğitim süresi boyunca gösterdikleri üstün başarılarından dolayı tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:18 Kaynak: İHA
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