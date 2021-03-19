Ürgüp'te Muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ürgüp'te Muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

19.03.2021 09:31
Ürgüp'te Muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Ürgüp Belediyesi tarafından ilçenin 10 mahallesinin muhtarı ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ürgüp Belediyesi tarafından ilçenin 10 mahallesinin muhtarı ile istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların talep ve görüşleri de alındı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Mahalle Muhtarlarına son yapılan muhtarlar toplantısından bu yana Ürgüp Belediyesi'nin çalışmalarından bahsederek mahallelerde yapılacak yeni projeleri de mahalle muhtarlarıyla paylaştı.

Ürgüp Belediyesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Aktürk, Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli başlangıç noktası olduğunu ifade ederek "Belediyemizle vatandaşımız arasında köprü vazifesi gören siz muhtarlarımızla belediyemiz bünyesinde hizmete aldığımız Şehit Şenay Aybüke Yalçın sosyal tesisimizde bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. 3 aylık periyotlarla sizlerle bir araya geleceğiz, yaptığımız hizmetleri, yapacağımız hizmetleri sizlerle istişare edeceğiz. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti ulaştırmaya devam etmek için el ele vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." Dedi.

Toplantı sonunda mahalle muhtarlarının soru ve taleplerine de yer verildi. - NEVŞEHİR

Ürgüp'te Muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
Ürgüp'te Muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Ürgüp Belediyesi, Mehmet Aktürk, Şehit, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ürgüp'te Muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika


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