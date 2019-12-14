Ürgüp'te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp'te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi yapıldı - Son Dakika

Ürgüp'te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi yapıldı

6 saat önce

Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından Ürgüp'te okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Ürgüp'te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi yapıldı, System.String[]

Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından Ürgüp'te okul kantinlerinde denetim yapıldı.


Ürgüp Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde okul kantinlerini ve okulların yanındaki bakkalları denetledi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ankara'da ve Diyarbakır'da yaşanan üzücü hadisenin Ürgüp'te de yaşanmaması için Zabıta ekiplerine verdiği talimatla tedbir amaçlı denetim yaptırdıklarını belirterek, "İlçemiz genelinde 13 kantin ve 23 okul yakınındaki bakkallarda yaptırdığımız denetimlerde şırınga şeklindeki çikolataya rastlanmadı" dedi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde genel hijyen, tüketim tarihi geçmiş gıdalar ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının kontrolü de yapıldı.


Ürgüp Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. - NEVŞEHİR

Diyarbakır, Ankara, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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