Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te okul servis araçları denetlendi
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Ürgüp'te okul servis araçları denetlendi

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ürgüp'te okul servis araçları denetlendi, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ürgüp Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan servis denetim komisyonu üyeleri, ilçede hizmet veren okul servis araçlarının izin belgesi, sürücü ve mesleki yeterlilik belgesi, araç muayenesi, öğrenci listesi, araç kapasitesinin doğru kullanılıp kullanılmadığına yönelik denetimde bulundu.

Okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Ürgüp Belediyesi, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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