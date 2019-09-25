Ürgüp'te okul servis araçları denetlendi

Ürgüp Belediyesi , İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan servis denetim komisyonu üyeleri, ilçede hizmet veren okul servis araçlarının izin belgesi, sürücü ve mesleki yeterlilik belgesi, araç muayenesi, öğrenci listesi, araç kapasitesinin doğru kullanılıp kullanılmadığına yönelik denetimde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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