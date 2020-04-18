Ürgüp'te pazar yeri girişine dezenfektan kabini yerleştirildi - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar yeri girişine dezenfektan kabini yerleştirildi.

Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kabine alınan vatandaşlara, zabıta ekiplerince de maske dağıtılıp, ateş ölçümleri yapıldı.

Uygulamanın koronavirüs ile mücadele edilen süre boyunca devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Vatandaşlarımızın sağlığı için virüs ile mücadelede her türlü üst düzey tedbir ve uygulamaları hayata geçiriyoruz. Zorunlu olmadıkça tüm vatandaşlarımızdan evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Ancak zorunlu ihtiyaçların temin edilmesi de gerekli. Azami ölçüde tedbir alarak cumartesi günleri ilçemizde kurulan pazar yerinde koronavirüs riskini en aza indiriyoruz." dedi.