Ürgüp'te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp'te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi - Son Dakika

Ürgüp'te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi

7 saat önce

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarını denetimden geçirdi.

Ürgüp'te şehir içi dolmuşlar Zabıta tarafından denetlendi, System.String[]

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarını denetimden geçirdi.


Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri güvenli yolculuk kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda denetim yaptı.


S.S. 33 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde dolmuşları tek tek kontrol eden Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri, dolmuşların temizliğinin kontrolü ile evrak kontrolü gibi rutin denetim yaptı.


Ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konuların üzerinde duran Zabıta ekipleri, eksiklik gördükleri dolmuşların sahiplerine de uyarılarda bulundu. - NEVŞEHİR

Zabıta Müdürlüğü, Ürgüp Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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