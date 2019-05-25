Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te "Şehit Emanetleri" sergisi açıldı

Ürgüp'te "Şehit Emanetleri" sergisi açıldı

13 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş'in de basın kartı ve yeleğinin bulunduğu "Şehit Emanetleri" sergisi açıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş'in de basın kartı ve yeleğinin bulunduğu "Şehit Emanetleri" sergisi açıldı. Ürgüp Belediyesi Turgut Özel Kültür Merkezi'nde "Şehit Emanetleri" sergisi açıldı. Ürgüp'te açılışı gerçekleşen sergi daha sonra ise Ürgüp Belediyesi Ramazan Sokağı'nda beş gün boyunca vatandaşların gezmesi için açık kalacakken Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 210 şehidimizin 37.'si düzenlenen serginin Ürgüp'te açıldığını söyledi. Belediye Başkanı Aktürk, "Bugün göreve geldikten sonra ki en özel günlerimden bir tanesini yaşıyorum. Ramazan ayının vermiş olduğu atmosfere ilaveten bugün gözünü kırpmadan ölüme yürüyen yiğitlerimizin, şehit aileleri birliği öncülüğünde bu zamana kadar belki görev sırasında, belki şehit olduğu esnada, belki de günlük zamanda kullandığı eşyalardan oluşan 210 tane şehidimizin sergisinin açılışında bu manevi havada bu manevi atmosferde ve Ürgüp'te böyle güzel bir açılışın gururunu yaşıyoruz. Bizler bu makamlarda oturabiliyorsak bu topraklarda yaşıyorsak ve Türkiye'mizi geleceğe emin adımlarla taşıyabileceksek ölüme gözünü kırpmadan yürüyen bu insanların sayesinde buralardayız. Bizlerin bir sorumluluğu da ölüme giden, peygamber komşusu, cennet kokusu insanlarımızın emanetlerini, hatıralarını ilelebet bizler bu makamlarda olduğumuz sürece sorumluluğumuzun bilincinde hareket edeceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımız gelin görün o insanların emanetlerini o insanların nasıl şehadete yürüdüklerini görün" dedi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Ürgüp'te Şehit Emanetleri sergisi açıldı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:15 Kaynak: İHA
Nevşehir, İsmail Güneş, Ürgüp, Güncel
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