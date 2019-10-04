Ürgüp'te sıfır atık projesi uygulanıyor

Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan temin edilen atık kumbaraları Ürgüp Belediyesi tarafından teslim alındı.



124 adet geri dönüşüm atığı kumbarasının teslim alındığı proje kapsamında Ürgüp'te atıkların geri dönüştürülmesinin ülke ekonomisi için önemine değinen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan temin edilen biriktirme ekipmanlarının kurum ve kuruluşların ardından vatandaşların kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirileceğini ifade etti.



Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Temizlik Şefliği tarafından uygulanan projede ilk etapta temin edilen sayıyı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Hedefimiz 2023 yılına tüm atıklarını yerinde ayrıştıran gerçek anlamda bir dünya kenti Ürgüp oluşturmaktır." dedi.



Mavi, Sarı, yeşil ve gri renklerdeki atık kumbaralarının kamu kurumlarındaki dağıtımlarının büyük oranda tamamlandığının altını çizen Başkan Aktürk, yeni gelen 124 atık kumbarasının da önümüzdeki günlerde ilçe genelinde dağıtımın gerçekleştirileceğini kaydetti.



Ürgüp'te uygulamaya başlanan proje ile çevre kirliliğinin önüne geçilirken, doğal kaynakların daha etkin kullanımı amaçlanıyor.



Aynı zamanda, atıkların geri dönüşümü ile ekonomik kazanç daha da artacak, israf önlenecek, sürdürülebilir bir kalkınma yaratılacak. En önemlisi bu bilinçle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılacak.



Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Projenin Ürgüp'e kazandırılmasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - NEVŞEHİR