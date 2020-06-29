Ürgüp'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam tedavi altına alındı - Son Dakika

Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda dikiş atıldığı öğrenilen İlbağı'nın tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Caddesi'nde yürüyüş yapan 80 yaşındaki Mehmet İlbağı çevredeki sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

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