Ürgüp'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam tedavi altına alındı - Son Dakika

Ürgüp'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam tedavi altına alındı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam tedavi altına alındı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Caddesi'nde yürüyüş yapan 80 yaşındaki Mehmet İlbağı çevredeki sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Çevredeki vatandaşlarca kurtarılan İlbağı, Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda dikiş atıldığı öğrenilen İlbağı'nın tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:51 Kaynak: AA
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