Ürgüp'te "Tırnakçılık" Şüphelisi Kadın Tutuklandı
1 saat önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde halk pazarından "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı.
Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesinde halk pazarından "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan A.E, halk pazarında satış yapan bir esnaftan peynir almak istedi. Esnafa 200 liralık banknot veren A.E, para üstü olarak aldığı 175 liranın 100 lirasını el çabukluğuyla gizleyerek, satıcıya 75 lira verdiğini, 100 lira daha alacaklı olduğunu söyledi.
Esnafla A.E. arasında tartışma yaşandığı esnada polis olaya müdahale ederek, kadını gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:37 Kaynak: AA
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