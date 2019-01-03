Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te "Tırnakçılık" Şüphelisi Kadın Tutuklandı

Ürgüp'te "Tırnakçılık" Şüphelisi Kadın Tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde halk pazarından "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı.

Ürgüp'te
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde halk pazarından "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan A.E, halk pazarında satış yapan bir esnaftan peynir almak istedi. Esnafa 200 liralık banknot veren A.E, para üstü olarak aldığı 175 liranın 100 lirasını el çabukluğuyla gizleyerek, satıcıya 75 lira verdiğini, 100 lira daha alacaklı olduğunu söyledi.


Esnafla A.E. arasında tartışma yaşandığı esnada polis olaya müdahale ederek, kadını gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:37 Kaynak: AA

Nevşehir, Ürgüp, Güncel
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