Ürgüp'te uyuşturucu ile mücadelede 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ürgüp'te uyuşturucu ile mücadelede 2 şüpheli yakalandı
02.04.2021 11:26
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 2 kişi yakalandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından N.İ. ve İ.M.İ.'nin yere attıkları maddenin kontrolünde iki ayrı alüminyum folyo içerisinde 4,1 gram metamfetemin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.İ. ve İ.M.İ. hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmak suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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