Ürgüp'te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir şüphelinin üzerinde 44 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir şüphelinin üzerinde 44 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonrasında 1 şüphelinin yapılan üst aramasında 44 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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