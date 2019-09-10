Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı
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Ürgüp'te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir şüphelinin üzerinde 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ürgüp'te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir şüphelinin üzerinde 44 gram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonrasında 1 şüphelinin yapılan üst aramasında 44 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Jandarma, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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