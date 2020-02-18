Ürgüp'te uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp'te uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ürgüp'te uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ürgüp'te 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ürgüp'te uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ürgüp'te 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp'te 3 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ve 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Jandarma, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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