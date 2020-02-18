Ürgüp'te uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ürgüp'te uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı
7 saat önce
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ürgüp'te 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ürgüp'te 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp'te 3 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ve 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatının şokunu yaşadı