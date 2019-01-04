Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te Vatandaş Kendi Yaptığı Kaçak Yapıyı Yıktı

Ürgüp'te Vatandaş Kendi Yaptığı Kaçak Yapıyı Yıktı

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2017 yılından sonra yaptığı yapıyı bir vatandaş kendi imkanlarıyla yıktırdı.

Ürgüp'te Vatandaş Kendi Yaptığı Kaçak Yapıyı Yıktı, System.String[]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2017 yılından sonra yaptığı yapıyı bir vatandaş kendi imkanlarıyla yıktırdı.

Ürgüp'ün Aktepe mevkiinde 2017 yılından sonra yapıldığı öğrenilen kaçak yapı mal sahibi tarafından yıkıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kendisine yapının kaçak olması nedeniyle yazı gönderilen vatandaş kendi imkanlarıyla yaptırdığı kaçak yapıyı yine kendi imkanlarıyla yıktırdı.

Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, SİT alanında 2017 yılından sonra yapıldığı ya da yapımına başlandığı tespit edilen, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma bölge komisyonu kararınca yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapıların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Nevşehir, Ürgüp, Güncel
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