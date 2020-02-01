Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.


Olay, Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kendisinden haber alamayan komşuları Mahmut A.'nın (72) evine gittiğinde acı gerçekle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
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