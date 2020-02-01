Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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Ürgüp'te yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
1 saat önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Olay, Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kendisinden haber alamayan komşuları Mahmut A.'nın (72) evine gittiğinde acı gerçekle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR
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