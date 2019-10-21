Ürgüp'te yaya yol vermeyen 32 araç sürücüsüne ceza yazıldı
2 saat önce
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan yaya uygulama kontrolleri sonrasında 32 araç sürücüsüne ceza yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan yaya uygulama kontrolleri sonrasında 32 araç sürücüsüne ceza yazıldı.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceli uygulaması yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sonrasında 32 araç sürücüsüne yayalara yol vermemek suçundan 15 bin 616 lira para cezası kesildi. - NEVŞEHİR
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