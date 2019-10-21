Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te yaya yol vermeyen 32 araç sürücüsüne ceza yazıldı
Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp'te yaya yol vermeyen 32 araç sürücüsüne ceza yazıldı

Ürgüp'te yaya yol vermeyen 32 araç sürücüsüne ceza yazıldı

2 saat önce

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan yaya uygulama kontrolleri sonrasında 32 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Ürgüp'te yaya yol vermeyen 32 araç sürücüsüne ceza yazıldı, System.String[]

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan yaya uygulama kontrolleri sonrasında 32 araç sürücüsüne ceza yazıldı.


Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceli uygulaması yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sonrasında 32 araç sürücüsüne yayalara yol vermemek suçundan 15 bin 616 lira para cezası kesildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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