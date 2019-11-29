Ürgüp'te zabıtadan denetim
7 saat önce
Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki fırınları, çay ocaklarını, kahvehaneleri, berberleri ve lokantaları denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki fırınları, çay ocaklarını, kahvehaneleri, berberleri ve lokantaları denetledi.
Yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen ile, gramaj gibi genel kontroller yapıldı.
Zabıta ekipleri iş yerlerine denetimlerin sürekli devam edeceğini ifade ederek kurallara uymaları ve riayet göstermeleri gerektiği konusunda işletme sahiplerine uyarı ve ikazlarda bulundu. - NEVŞEHİR
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