Ürgüp'ten deprem bölgesine yardım seferberliği - Son Dakika
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Ürgüp'ten deprem bölgesine yardım seferberliği

6 saat önce

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün çağrısı ile başlatılan yardım kampanyasına Ürgüp'te vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ürgüp'ten deprem bölgesine yardım seferberliği, System.String[]

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün çağrısı ile başlatılan yardım kampanyasına Ürgüp'te vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Ürgüplü vatandaşlar depremde evleri zarar gören geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlara battaniye, kışlık kıyafet, ayakkabı, elektrikli ısıtıcı, jeneratör, bebek bezi, bebek maması gibi acil ihtiyaçlarını Ürgüp Belediyesi aracılığıyla deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Kampanyaya vatandaşların çok duyarlı olduğunu söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Kısa zamanda seferber olan tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden, kısa sürede bir tır dolusu malzemeyi temin ettiler, bugün saat 17.00'ye kadar yardım malzemelerimizi toplamaya devam edeceğiz ve acil yardım tırı bugün 17.00'den itibaren Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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