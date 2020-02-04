Ürgüp'ün nüfusu 23 bin 40 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürgüp'ün nüfusu 23 bin 40 oldu - Son Dakika

Ürgüp'ün nüfusu 23 bin 40 oldu

6 saat önce

Nevşehir'in merkez ilçeden sonra en büyük ilçesi Ürgüp'ün 2019 yılı sonu itibarıyla nüfusu 23 bin 40'a ulaştı.

Ürgüp'ün nüfusu 23 bin 40 oldu, System.String[]

Nevşehir'in merkez ilçeden sonra en büyük ilçesi Ürgüp'ün 2019 yılı sonu itibarıyla nüfusu 23 bin 40'a ulaştı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan nüfusa göre Ürgüp'ün 804 kişi artış göstermesinin ardından 23 bin 40'a ulaştı. Nevşehir'in merkez ilçenin ardından en büyük artış gösteren ilçesi Ürgüp olurken ilçenin 2018 nüfusu 22 bin 236 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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