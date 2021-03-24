Uriel Salnaitis bilinmeyenlerini anlattı - Son Dakika

Uriel Salnaitis bilinmeyenlerini anlattı

24.03.2021 17:58
Uriel Salnaitis bilinmeyenlerini anlattı, System.String[]

URIEL SALNAITIS KİMDİR1970 Almanya doğumluyum. Her ne kadar sahne ve albüm için takma isim olduğu düşünülse de gerçek ismim "Uriel Salnaitis". Sevenlerimiz de adımı Uriel olarak kabul etti.

URIEL SALNAITIS KİMDİR

1970 Almanya doğumluyum. Her ne kadar sahne ve albüm için takma isim olduğu düşünülse de gerçek ismim "Uriel Salnaitis". Sevenlerimiz de adımı Uriel olarak kabul etti.

Gençlik yıllarımda sahnelere ve sanat camiasına alışkın bir isimdim. Birçok reklam ve kliplerde yer aldım. 1990 yıllarında sinema ve TV reklam mankenliğini yaptım. Zuhal Olcay gibi dönemin ünlü aktör ve aktrisleri ile birçok ünlü isimle projelerde yer aldım. Daha sonraları müzik sevdam beni kendi albümümü yapmaya sürükledi. Yurt dışında ve Türkiye'de satışı yapılan "Öp Beni" isimli albümü piyasaya sürdük. Daha sonra eğitim hayatımı bitirmek için Almanya'ya geri dönüp okullarımı başarılı bir şekilde bitirdim.

SON ÇALIŞMANIZDA SİZİ MOTİVE EDEN NOKTALAR NELER OLDU?

Müziğe olan sevdam hiçbir zaman sona ermedi. Okul hayatım ve akabinde gelişen işlerim, her zaman müzik odaklı oldu. Müzik eğitimleri almaya özellikle dijitalleşen müzikle ilgili gelişmeleri takip etmeye her zaman devam ettim. Bu gelişim süreci beni Şahin Özer ile buluşturdu ve tekrar kendimi albüm hazırlıkları yaparken buldum. Projenin başlangıcında sadece çok sevgili Sezen Aksu'nun "Kaybolan Yıllar" şarkısını coverlayıp remix versiyon haline getirmeyi hedefledim. Ancak başarılı ve disiplinli bir şekilde çalışmamız sonucunda Şahin Özer ile iki single ve birçok sanatçının şarkılarının yer aldığı bir albüm çıkarmaya karar verdik ve akabinde anlaştık. Şimdilerde izinlerini aldığımız; Nilüfer "Eğrisi Doğrusu" Bendeniz "Ya Sen ya Hiç", Seyyal Taner "Şiirimin Dili", Emel Sayın "Kız Sen İstanbul'un Neresindensin?", Anonim "Elvanlım", Avrupa'da ve Türkiye'de 1. Sıralarda listelenen ve Türkiye'de Ayşen'in "Nerdesin" olarak seslendirdiği Regina'nın "Day bye Day"...

Aysel Gürel'den Zeynep Talu'ya Onna Tunç'dan Garo Mafyan'a kadar Dev isimlerin 70'lerin 80'lerin 90'ların en hit şarkılarını albümümde seslendiriyorum. Bu projemizi daha fazla geliştirip Şahin Özer'le birlikte Volume 5'e kadar çıkartmak için ciddi şekilde çalışıyoruz.

Benimle birlikte projelerimizde mesleğinde kendini geliştirmiş işini çok büyük titizlikle yapan DJ'ler, Prodüktörler ve Aranjörler yer almaktadır. "Uriel Production" adında kendi kliplerimizi, fotoğraflarımızı da çektiğimiz bir şirketi de yönetiyorum. Single ve albümümüzde yer alan tüm parçalara klip çekeceğim. Bu eylemi, yapmış olduğum işlerde her bir parçaya önem verdiğimi yansıtmanın bir yolu olarak görüyorum.

URIEL SALNAITIS MÜZİK HARİCİNDE NELER YAPIYOR?

Müzik dışında doğayla sürekli iç içeyim, her gün en az 3 saat doğa sporları yapıyorum. Köpeklerim, kedilerim ve atlarımla birlikte sakin bir hayat yaşamaktayım. Hayvan koruma derneği başkanlığı yapıyorum ve  barınaklara evsiz hayvanları sahiplendirme çalışmalarına,sokak hayvanlarına mama desteği konusunda yardım etmeye devam ediyorum. Avrupa dışında Türkiye'ye de sürekli barınaklara ve hayvan severlere mama ve bakım desteği yapıyorum.

Gençlik yıllarımda genelde film tekliflerini geri çevirmiştim. Günümüzde ise bazı projelerle yakın temastayız. Bu endüstri de oldukça ilgimi çekiyor ve müzikten geri kalan zamanlarımda sinema üzerine de çalışmalara katılıyorum.

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Uriel Salnaitis bilinmeyenlerini anlattı

Şahin Özer, Almanya, Türkiye, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uriel Salnaitis bilinmeyenlerini anlattı - Son Dakika Magazin


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