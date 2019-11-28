Ürkmezer ATO Başkanını ziyaret etti

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.



İçişleri Bakanlığınca düzenlenen eğitim programı dolayısıyla Ankara'da bulunan Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyarette Safranbolu turizmi ve ticari hayatı üzerine konuşulurken Ürkmezer Ankara Ticaret Odası Başkanı ve üyelerini Safranbolu'ya davet etti.



Ziyaretin Safranbolu'nun tanıtımı ve ticari hayatına katkıları olması amacıyla yapıldığını belirten Ürkmezer "Sayın Başkanımızla yaptığımız görüşmede Ankara'ya sadece 2 saat mesafede olan Safranbolu'nun ATO üyelerince daha fazla ziyaret edilmesi ve ilçemize yönelik daha fazla program yapılmasına yönelik bilgilendirme ve istişarelerde bulunduk. İlçemiz turizmine ve tanıtımına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - KARABÜK