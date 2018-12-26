Son Dakika Haberleri: Ürkmezer'den Ayağı Kırılan İtfaiye Erine Geçmiş Olsun Ziyareti

Ürkmezer'den Ayağı Kırılan İtfaiye Erine Geçmiş Olsun Ziyareti

1 saat önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 3 katlı bir evin orta katında çıkan yangına müdahale ederken ayağı kırılan Safranbolu Belediyesi İtfaiye Eri Fatih Karababa'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ürkmezer'den Ayağı Kırılan İtfaiye Erine Geçmiş Olsun Ziyareti, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 3 katlı bir evin orta katında çıkan yangına müdahale ederken ayağı kırılan Safranbolu Belediyesi İtfaiye Eri Fatih Karababa'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İtfaiye Müdür Vekili Mehmet Gökçü ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ürkmezer, Karababa ile uzun süre sohbet ederken, sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin Safranbolu ve çevre il ve ilçelerde çıkan her yangına gözlerini kırpmadan vatandaşların en az hasarla kurtulabilmeleri için canla başla çalıştığını kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, " Arkadaşımızın yoğun dumandan dolayı zorlanarak ta olsa alevlere ulaşamaya çalışırken geçirdiği kaza sonrası ne yazık ki bacağı kırıldı. Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada ameliyata alındı. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşacağını ve görevinin başına döneceğini düşünüyorum. Ben bu vesile ile gözlerini budaktan esirgemeyen tüm İtfaiye Müdürlüğü personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Fatih kardeşime acil şifalar diliyorum" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:12 Kaynak: İHA

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