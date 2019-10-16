Son Dakika Haberleri: Ürkmezer'den Müzeler Genel Müdürü Yazgı'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Ürkmezer'den Müzeler Genel Müdürü Yazgı'ya ziyaret

Ürkmezer'den Müzeler Genel Müdürü Yazgı'ya ziyaret

1 saat önce

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'yı ziyaret etti.

Ürkmezer'den Müzeler Genel Müdürü Yazgı'ya ziyaret, System.String[]

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'yı ziyaret etti.


Ürkmezer, ziyarette UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu, Safranbolu'nun mirasının korunması amacıyla yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Kaymakam Ürkmezer, İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliğinin sağladığı destekle yapılması planlanan ve projeleri Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan Kaymakamlar Evinin restorasyon yapım ve ihale süreçleriyle ilgili bilgi verirken, Genel Müdürlüğün bu konuda vereceği desteklerle Safranbolu Kent Tarihi Müzesi ve Safranbolu'da gerçekleşen restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi paylaştı.


Ürkmezer, ayrıca Genel Müdür Yazgı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Safranbolu'ya davet etti. - KARABÜK

Fatih Ürkmezer, Safranbolu, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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