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Ürkmezer'den yeni sürücü belgesi başvurusu

8 saat önce

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer yeni sürücü belgesi için başvuru yaptı.

Ürkmezer'den yeni sürücü belgesi başvurusu, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer yeni sürücü belgesi için başvuru yaptı.

Kaymakam Ürkmezer, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2 Nisan 2018'den itibaren 3'ü bir yerde olan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaport uygulaması kapsamında Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğüne, yeni sürücü belgesi için başvuruda bulundu. Ürkmezer, yeni uygulama ile vatandaşların artık bekletilmediğini, Alo 199 randevu ve sıramatik sistemi ile rahatlıkla işlemlerin gerçekleştirildiğini, yeni tasarım kartların Uluslarası geçerliliğe sahip ve kopyalanamaz olduğunu belirtti. Vatandaş odaklı çalışarak işlemlerin kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan Nüfus Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Ürkmezer, yeni tarz kimliklerin tekrardan hayırlı olması temennisinde bulundu. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Güncel
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