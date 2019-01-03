Ürkmezer Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ile birlikte Perşembe Pazarı esnafını ziyaret ederek pazarcılara kolaylıklar diledi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ile birlikte Perşembe Pazarı esnafını ziyaret ederek pazarcılara kolaylıklar diledi.



Perşembe günleri kurulan ve sadece ilçeden değil köyler ve çevre il ve ilçelerden de birçok üretici, satıcı ve müşterinin buluştuğu Safranbolu Perşembe Pazarında incelemelerde bulunan Ürkmezer; bir yandan alışveriş yaptı, bir yandan da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



Fırsat buldukça Safranbolulu esnaflar ile bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, bazı esnafların kendilerinden çeşitli talepleri olduğunu ve bunları yerinde görmek üzere Perşembe Pazarına ziyarette bulunduklarını söyledi.



Perşembe Pazarı bölgemizin en büyük pazarlarından birisi olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Karabük, Bartın ve Kastamonu'nun çeşitli ilçe ve köylerinden vatandaşlarımızın ziyaret ettiği bir pazar. Üzeri kapalı olan pazar alanımız hem esnafımızı hem de alış verişe gelen vatandaşlarımızı yazın güneşten, kış aylarında da görüldüğü üzere yağışlardan koruyor. Yine, Köylü Pazarı olarak adlandırılan alanda da amcalarımız, teyzelerimiz bahçelerinde ürettikleri doğal ürünleri satma imkanı buluyorlar. Ziyaretimiz esnasında bazı esnaflarımızın çeşitli talepleri oldu. Bunların notunu aldık. İvedilikle yapılabilecek olanları derhal yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine üreterek katkıda bulunmaları bizleri mutlu ediyor" dedi. - KARABÜK

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