Son Dakika Haberleri: Ürkmezer, Yeni Yıla Girerken Ekipleri Ziyaret Etti

Ürkmezer, Yeni Yıla Girerken Ekipleri Ziyaret Etti

43 dakika önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer 2018'in son saatlerinde Safranbolu'da yeni yıla huzurlu bir şekilde girilmesi için çalışan ekipleri ziyaret etti.

Ürkmezer, Yeni Yıla Girerken Ekipleri Ziyaret Etti, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer 2018'in son saatlerinde Safranbolu'da yeni yıla huzurlu bir şekilde girilmesi için çalışan ekipleri ziyaret etti.

Bağlar Karakolu ile başlayan ziyaretler; Tarihi Çarşı Karakol, Kazdağlı Meydanı'nda hazır bekleyen emniyet mensupları, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanındaki Zabıta Noktası ve Belediye Beyaz Masa Birimi ile son buldu. Ürkmezer'e ziyaretler sırasında Safranbolu Emniyet Müdürü Osman Gül ve İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Burak Ören eşlik etti.

Ziyaretler esnasında güvenlik güçleri, zabıta ve itfaiye müdürlüğü personeli ile uzun süre sohbet eden Ürkmezer, "Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve rahat bir şekilde girebilmeleri adına tüm çalışmalarımız tamamladık. Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi 24 saat anlayışı ile görevlerinin başındalar" dedi.

Vatandaşların huzurunu sağlamak için her zaman görev başında olan ekiplere teşekkür eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığındaki arkadaşlarımız ise bir huzur kenti olan Safranbolu'muzda diğer günler de olduğu gibi yeni yıla gireceğimiz şu saatlerde görevlerinin başında. Yine bölgenin en profesyonel İtfaiye personeline sahip olduğumuz hatırlatarak, arkadaşlarımız her an göreve hazır beklemekteler."

Ben yıl boyunca Osmanlı Mirası kentimizde huzuru, güveni, vatandaşlarımızın hayatlarını çok daha rahat bir şekilde idame ettirebilmeleri için var güçleri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyor, Yeni yılda aileleri ile birlikte mutluluk, başarı ve sağlık temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

İtfaiye, Jandarma, Fatih, Safranbolu, Güncel
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