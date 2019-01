Ürkmezer, Yeni Yıla Girerken Hastaları Yalnız Bırakmadı

2018'in son saatlerine girilirken Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde yatan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti.

Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bayram Aydoslu, Safranbolu Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ve Kültür Müdürlüğü personellerinin de eşlik ettiği Ürkmezer, tedavileri devam eden hastalarla ve hasta yakınları ile uzun süre sohbet etti ve tedavi süreçleri ile bilgiler aldı.



Yoğun iş temposundan vakit buldukça ziyaretlere kendisinin de katılmasından mutluluk duyduğunu belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; " Safranbolu Belediyesi olarak hastanede yatan hemşerilerimiz ile ilgili Hasta Ziyaretleri adı altında uzun zamandan beridir bir projemiz hali hazırda devam etmekte. Kültür Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz her hafta ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Yoğun iş temposundan vakit bulduğum her an bende hemşerilerimi ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.



Bu günün diğerlerine göre biraz daha buruk geçeceğini düşündüğünü ifade eden Ürkmezer; " Tedavisi devam eden vatandaşlarımız ve onları bekleyen refakatçileri ne yazık ki bu akşam aileleri ile birlikte olamayacaklar. Ancak sağlığın her şeyden önce geldiğinden, tedavilerinin öneminden kendilerine söz ettim. Yine tüm hasta ve yakınlarına diledikleri her an ulaşabilecekleri Kaymakamlık ve Belediyede bir kardeşlerinin olduğunu hatırlattım" diye konuştu.



Ziyaretler esnasında hastalara çeşitli hediyeler veren Ürkmezer sözlerini, "Bu vesile ile hastanede ya da evde tedavisi devam eden tüm hastalarımıza Cenabı Hak'tan acil şifalar, ailelerine kolaylıklar diliyorum" diyerek sonlandırdı.



Ürkmezer, ziyaretlerin ardından Hastane Başhekimi Aydoslu'dan hastane ile ilgili bilgiler aldı. - KARABÜK

