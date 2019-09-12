Ürkündaş: "12 Eylül darbesi demokrasimize vurulmuş ağır bir darbedir"

Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş, 12 eylül askeri darbesinin 39. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "12 Eylül darbesi demokrasimize vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.



SP İl Başkanı Nuri Ürkündaş, 12 eylül askeri darbesinin 39. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ürkündaş açıklamasında şunları söyledi:



"12. Eylül askeri darbesi demokrasimize vurulmuş ağır bir darbedir, bu ağır darbe nedeni ile yüzlerce insanın hayatı karartılmıştır. Darbe neticesinde 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 bin kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye idam cezası verildi, idam cezası verilenlerin 49'u idam edildi. O dönemin diktatörleri kendilerini tarafsız davranmış göstererek "bir sağdan, bir soldan astık" diyerek kamuoyuna duyuruda bulunmuşlardı. Anayasa ve hukuk kurallarını istedikleri gibi değiştirip kullanmışlardı. Kanunlarda oynayabilirsiniz ama kanunlar her zaman adaletin tescili manasına gelmez. O zaman yapılan anayasanın elle tutulur bir tarafı kalmadı. Yeni bir anayasaya acilen ihtiyaç vardır. O zamanın darbecilerini muktedirlerini tarih zalimler olarak kayda geçmiştir. Müktedir olabilirsiniz fakat zulüm ile payidar olamazsınız. 12 Eylül ile alakalı kişiler, darbenin failleri gerekli hesabı vermelidirler gerekli cezaları çekmelidirler. 12 Eylül ve benzeri darbelerin ülkemizde bir daha olmamasını temenni ediyor daha hür ve özgür bir Türkiye tablosunun oluşmasını arzu ediyorum." - KAYSERİ