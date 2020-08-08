Ürküten görüntülerin ardından Çeşme'de tedbirler artırıldı - Son Dakika

Ülke turizminin gözde ilçesi İzmir Çeşme'de geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yaşanan aşırı kalabalığın ardından tedbirler artırıldı ve denetimler sıklaştı. Emniyet mensupları plajlarda ve ilçe genelinde denetimler yaparken, vatandaşlara plajda sosyal mesafe kurallarına uyulmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı tatilinde, arife gününde başlayan yoğunluk bayramın 2. gününde zirveye ulaşmıştı. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren 1 milyonu aşması dehşet veren görüntülere sebep olmuştu. Korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen vatandaşların plajlara akın etmesi ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılması tedbirlerin daha da artırılmasına neden oldu.

Plajlar ve sokaklarda denetim yapıldı

Özellikle vatandaşların denize girmek için sıklıkla tercih ettiği Ilıca Plajı'nda Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri aksatmadı. Ekipler, hem yürüyüş yolunda hem de plajda denetimler yaparken, vatandaşların kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

İlçe giriş ve çıkışlarında 24 saat kesintisiz denetim

Öte yandan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme ve Alaçatı otoyol girişleri ile eski İzmir yolu Çeşme girişinde 24 saat kesintisiz denetimlerini de sürdürdüler. Denetimlerin özellikle hafta sonu boyunca aksatmadan sürdürüleceği bildirildi. - İZMİR