Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

04.11.2020 00:00
Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde saat 23.35'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 23.35'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4,0 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4,0 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 14,3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

1669 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1669 artçı sarsıntı yaşandı.

Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı, 112 Acil, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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