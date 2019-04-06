Urla Açıklarında 60 Kaçak Göçmen Yakalandı
58 dakika önce
Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)- İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA
)- İZMİR'in Urla
ilçesi açıklarında lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Urla'nın Demircili
Koyu önlerinde lastik botta bugün bir grup kaçak göçmenin olduğunu öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 08.00'de lastik botun yerini tespit eden ekipler, göçmenleri durdurdu. Kontrol edilen lastik botta 49'u Kongo
, 7'si Orta Afrika
Cumhuriyeti ve 4'ü Mali uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 14 çocuk ve 28 kadının bulunduğu grup, sahil güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi yapılacak kaçakların, ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:26 Kaynak: DHA
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