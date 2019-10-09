Son Dakika Haberleri: Urla Belediye Spor Kulübünden farklı galibiyet
Son Dakika Spor Urla Belediye Spor Kulübünden farklı galibiyet

Urla Belediye Spor Kulübünden farklı galibiyet

1 saat önce

Kısa bir süre önce kurulan ve alt yapıda yüzlerce çocuğa ücretsiz spor yapma olanağı sağlayan Urla Belediyesi Spor Kulübü (UBSK), bu yıl basketbol branşında da ligde mücadele etmeye başladı.

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Kısa bir süre önce kurulan ve alt yapıda yüzlerce çocuğa ücretsiz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapma olanağı sağlayan Urla Belediyesi Spor Kulübü (UBSK), bu yıl basketbol branşında da ligde mücadele etmeye başladı. Kulüp, ilk maçında rakibini farklı yendi.


İlk kez U14-B kategorisinde lige katılan Urla Belediye Spor Kulübü (UBSK), ilk maçında Göztepe Spor Kulübü ile karşılaştı. Urla Belediye Spor Kulübü sahadan 96-12 galip ayrılarak iyi bir başlangıç yaptı.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, bu sezon yeni bir branşta, yeni bir ligde yer almanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Kadın basketbolunun ilçemiz tarihindeki yeri farklı. Oyuncularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini kutluyorum. Bu yolun sonunda başarıya ulaşacaklarına olan inancım tam. Her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Futbolda 4'te 3


Geçtiğimiz sezon başta U16 ve A Takım olmak üzere katıldığı liglerde başarılı sonuçlara imza atan Urla Belediye Spor Kulübü (UBSK), bu hafta sonu çıktığı 4 farklı kategori maçında 3 galibiyet elde etti.


1. Amatör Liginde mücadele eden Urla Belediye Spor A Takımı, 3. Hafta maçında Selçuk Efes Spor ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarısı golsüz biten maçta ekip, oyuna sonradan dahil olan Yiğit Can Kocademir, Eren Üstün ve Mehmet Çağlar'ın attığı gollerle mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.


U16 Elit Liginde Torbalı Spor deplasmanına konuk olan UBSK, Polatcan Tunç'un golüyle zorlu rakibin 1-0 yenmeyi başardı. U12 Ligi'nde sahasında Balçova Belediyesi Termal Spor'u ağırlayan UBSK da, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. - İZMİR

Urla Belediyesi, basketbol, Urla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
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