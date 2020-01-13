Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak - Son Dakika
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Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak

6 saat önce

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak, System.String[]

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, geçen 16 Aralık'ta ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı. Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

Duruşma tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
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