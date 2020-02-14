Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden hakim karşısında (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden hakim karşısında (3) - Son Dakika

Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden hakim karşısında (3)

6 saat önce

DURUŞMA ERTELENDİİzmir'in Urla Belediyesi eski Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un yargılandığı davada verilen aradan sonra duruşmaya tanıkların ifadeleriyle devam edildi.

Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden hakim karşısında (3), System.String[]

DURUŞMA ERTELENDİ

İzmir'in Urla Belediyesi eski Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un yargılandığı davada verilen aradan sonra duruşmaya tanıkların ifadeleriyle devam edildi. Oğuz ile birlikte sohbetlere gittiklerini anlatan tanık C.Y., "Burak Oğuz ile 2003 yılında iş vasıtasıyla tanıştım. Cemaatin sohbet toplantılarına katıldık. Sohbetlerde toplam 8- 10 kişi oluyorduk ve ayet ile hadisler hakkında konuşuyorduk. Oğuz'un herhangi bir sohbette konuşmacı olduğuna şahit olmadım. Yamanlar Koleji'ne gittiği konusunda da bilgim yok" diye konuştu.

Karardan önce konuşan Burak Oğuz ise "Benim 3 kırmızı çizgim var; namusum, vatanım ve bayrağım. Bunu kimse sorgulayamaz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yanımda FETÖ'cü olduklarını bile bile eleman çalıştırmak akla ve mantığa aykırı" dedi.

Burak Oğuz'un avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Burak Oğuz'un tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Tolga TAHÇI- Davut CAN/İZMİR,


Cumhuriyet Halk Partisi, Urla Belediyesi, Burak Oğuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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