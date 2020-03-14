Urla Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Urla Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

11 dakika önce

Urla Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube arasında 91 kadrolu işçiye kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Urla Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Urla Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube arasında 91 kadrolu işçiye kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde konuşan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, "Sendikayla birlikte çalışmalar gerçekleştirerek belediyemizin imkanlarının el verdiği en iyi şekilde işçilerimizin günlük ücretlerine zam yaptık. Kadrolu işçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, iyi günlerde harcamalarını dilerim" dedi.

DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin de emeği geçenlere teşekkür etti.

TİS'e göre işçilerin günlük ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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