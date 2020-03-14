Urla Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin de emeği geçenlere teşekkür etti.

İmza töreninde konuşan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, "Sendikayla birlikte çalışmalar gerçekleştirerek belediyemizin imkanlarının el verdiği en iyi şekilde işçilerimizin günlük ücretlerine zam yaptık. Kadrolu işçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, iyi günlerde harcamalarını dilerim" dedi.

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