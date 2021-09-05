Üye Girişi
Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa - Son Dakika

Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa

05.09.2021 17:31
Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa, System.String[]

Kocaeli'nde düzenlenen 3. Uluslararası Kartepe Cup Şampiyonası'nda Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 takımı şampiyon oldu.

Kocaeli'nde düzenlenen 3. Uluslararası Kartepe Cup Şampiyonası'nda Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 takımı şampiyon oldu. Şampiyonayı namağlup tamamlayan takım, finalde Süper Lig ekiplerinden U12 Başakşehir futbol takımını penaltı atışları ile 3-1 mağlup ederek kupayı kaldırdı.

Oynanan final maçında son dakikaya 2-0 geriden gelen Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 takımı, Furkan Soytürk ve Doğukan Erciyes'in muhteşem golleriyle 2-2'yi sağladı. Penaltılara giden maçta 3-1'lik üstünlük sağlayan Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 takımı, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yine aynı turnuvada mücadele eden Urla Belediyesi Spor Kulübü U14 ekibi de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alarak 3.'lük maçında karşılaştığı Eskişehir Kurtuluş futbol takımını 2-1 yenerek 3.'lük kupasını kaldırdı.

Urla Belediyesi Spor Kulübü Futbol Antrenörü Mehmet Yağız, "Takımlarımızın bu seviyelere gelmesi için hem bizler hem aileler çok büyük bir emek verdik. Çocukların gelişimi için bu tarz turnuvalar çok önemli. Bunun farkındayız ve çocukları olabildiğince profesyonel kamp ortamlarına ve zorluk seviyesi yüksek maçlara çıkarıyoruz. Bu turnuvada iki kategoride kupayla dönmek bizi çok mutlu etti. Ayrıca şampiyon olan U12 ekibimizin hem grupta hem de finalde Başakşehir Futbol Kulübü gibi tüm olanaklara sahip bir Süper Lig ekibinin takımına iki maçta da yenilmemesi, üstelik finalde geriden gelip kazanması bunun tesadüf eseri bir başarı olmadığını gösterdi" dedi. - İZMİR

Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa
Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa
Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa
Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa
Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa
Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa
Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa

Urla Belediyesi, Şampiyon, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı 17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak 17:33 Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak 17:16 Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak
Hagi'den 16:51 Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım Bu görüntüler yok artık dedirtti! Hatay'lı vatandaşlar uyarıları dinlemedi, Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzdü 15:44 Bu görüntüler yok artık dedirtti! Hatay'lı vatandaşlar uyarıları dinlemedi, Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzdü Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı 15:24 Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı
Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı 14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi 13:26 Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi

Son Dakika Haberleri
17:40 Kargaları korkutmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı! Yaşlı adam, yanlışlıkla balkondaki komşusunu vurdu
17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı
17:33 Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak
17:20 Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş
17:15 Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak
17:02 Sarı-Lacivertlilerin yeni transfer Crespo'nun maliyeti belli oldu! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek
16:54 ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi
16:52 ABD'nin ülkeden çıkmasıyla Taliban'ın ele geçirdiği Bagram, ilk kez görüntülendi
16:50 Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım
16:48 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garanti altına aldı
Galatasaray, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti Galatasaray, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti         
18:13
DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar sonra yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklarına düşürdüler DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar sonra yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklarına düşürdüler         
17:35
Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş         
17:21
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
15:26
Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme         
15:19
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu         
12:17
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 18:20:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement