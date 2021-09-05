Urla Belediyesi Spor Kulübü'nden U12 ve U14'te kupa

Kocaeli'nde düzenlenen 3. Uluslararası Kartepe Cup Şampiyonası'nda Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 takımı şampiyon oldu. Şampiyonayı namağlup tamamlayan takım, finalde Süper Lig ekiplerinden U12 Başakşehir futbol takımını penaltı atışları ile 3-1 mağlup ederek kupayı kaldırdı.

Oynanan final maçında son dakikaya 2-0 geriden gelen Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 takımı, Furkan Soytürk ve Doğukan Erciyes'in muhteşem golleriyle 2-2'yi sağladı. Penaltılara giden maçta 3-1'lik üstünlük sağlayan Urla Belediyesi Spor Kulübü U12 takımı, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yine aynı turnuvada mücadele eden Urla Belediyesi Spor Kulübü U14 ekibi de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alarak 3.'lük maçında karşılaştığı Eskişehir Kurtuluş futbol takımını 2-1 yenerek 3.'lük kupasını kaldırdı.

Urla Belediyesi Spor Kulübü Futbol Antrenörü Mehmet Yağız, "Takımlarımızın bu seviyelere gelmesi için hem bizler hem aileler çok büyük bir emek verdik. Çocukların gelişimi için bu tarz turnuvalar çok önemli. Bunun farkındayız ve çocukları olabildiğince profesyonel kamp ortamlarına ve zorluk seviyesi yüksek maçlara çıkarıyoruz. Bu turnuvada iki kategoride kupayla dönmek bizi çok mutlu etti. Ayrıca şampiyon olan U12 ekibimizin hem grupta hem de finalde Başakşehir Futbol Kulübü gibi tüm olanaklara sahip bir Süper Lig ekibinin takımına iki maçta da yenilmemesi, üstelik finalde geriden gelip kazanması bunun tesadüf eseri bir başarı olmadığını gösterdi" dedi. - İZMİR