Urla Belediyesi, Fotoğraf Sanat Evi olarak kullanılan Gazhane Binası için geçen yıl 200 bin lira kamu bütçesi kullanıldığını belirtilerek, binanın kamu yararına kiraya verilmesinin uygun bulunduğunu bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında Fotoğraf Sanat Evi'nin kapatılarak sergilere son verildiği yönündeki haberler üzerine Urla Belediyesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazhane Binası'ndaki sergilerin, mart ayından itibaren Urla Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Eski Tamirhane Binası'nda açılacağı belirtildi.

Belediyeye ait mülkler konusunda fizibilite çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Çalışmalar sonucunda Urla Belediyesi Fotoğraf Sanat Evi için personel, ısınma, elektrik, su ve benzeri giderler toplamı olarak 2017 yılında 110 bin, 2018 yılında 150 bin ve 2019 yılında 200 bin lira kamu bütçesi kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Günlük ortalama 3-4 kişinin ziyaret ettiği mekanda 2 belediye personeli görev yapmaktadır. Bina, birkaç hatırlı siyasetçi yakınına hizmet eden bir lokal haline gelmiştir. Urla halkının malı olan bu binanın, birkaç kişinin lokal olarak kullandığı bir yer olması yerine, kamu kaynaklarının kamu yararına etkin, verimli ve ekonomik kullanımı adına, belediye tarafından ihale ile kiraya verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, binada açılması planlanan sergilerin hiçbirinin iptal edilmediği de vurgulandı.